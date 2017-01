16:42

- Per Emma Marcegaglia almeno per i prossimi due anni non è possibile toccare gli ammortizzatori sociali. "Abbiamo bisogno di tutti gli strumenti" ha spiegato infatti il presidente di Confindustria, specificando che sulla riforma del lavoro "siamo disponibili a ragionare su una nuova architettura, ma bisogna verificare qual è la più efficiente". Netto invece il no al salario minimo, perché secondo Marcegaglia "rischia di disincentivare al lavoro".