foto Getty 08:50 - Anche senza Steve Jobs, Apple macina record, tra utili alle stelle e balzo dei ricavi. Il gigante di Cupertino archivia infatti il primo trimestre dell'anno fiscale con un utile netto più che raddoppiato a 13,6 miliardi di dollari contro i 6 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, e con ricavi che, arrivati a quota 46,33 miliardi di dollari, risultano in aumento del 73% grazie alle vendite di iPad e iPhone.

Risultati da capogiro che mettono le ali al titolo, volato a +9% nelle contrattazioni dell'after hours. "Siamo entusiasti dei nostri incredibili risultati e delle vendite record di iPhone, iPad e Mac. La posizione di Apple è estremamente solida e abbiamo eccellenti prodotti in arrivo" afferma l'amministratore delegato Tim Cook. Cupertino ha venduto 37,04 milioni di iPhone, il 128% in più rispetto all'anno precedente: "Virtualmente è come se tutte le società di Fortune 500 usassero l'iPhone", spiegano ad Apple. Le vendite di iPad sono balzate del 111% a 15,43 milioni e sono risultate "superiori alle nostre attese", evidenzia il chief financial officer di Apple, Peter Oppenheimer.



Secondo indiscrezioni il nuovo iPad potrebbe arrivare in marzo. Aumento a due cifre anche per le vendite Mac, salite del 26% a 5,2 milioni. Frena invece l'iPod, le cui vendite sono calate del 21% a 15,4 milioni, mentre piace iCloud, che registra 85 milioni di registrazioni.



Tra liquidità record e previsioni di nuovi successi

Per il secondo trimestre Apple pre vede "un fatturato di 32,5 miliardi di dollari e un utile per azione di 8,50 dollari", evidenza Oppenheimer, dicendo di essere "estremamente soddisfatto" del fatto che Apple abbia "generato una liquidità di 17,5 miliardi di dollari". Apple ha cash e investimenti per 97 miliardi di dollari e sta "attivamente discutendo" su come usare il cash a propria disposizione, ma al momento "non ha nulla da annunciare" spiegano alla società.



E Yahoo! è in linea con le attese

Proprio nella giornata di Apple, Yahoo! presenta i primi conti senza il co-fondatore, Jerry Yang. L'azienda californiana chiude il quarto trimestre con un utile di 295,6 milioni di dollari, in linea con le attese. I ricavi sono scesi del 13% a 1,32 miliardi di dollari.