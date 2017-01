17:48

- Piazza Affari chiude in rialzo, dopo essere passata in positivo soltanto negli ultimi minuti di una giornata vissuta quasi totalmente sotto il segno negativo. Il Ftse Mib guadagna infatti lo 0,14% a 15.929 punti, il Ftse All Share lo 0,16% a 16.869. Milano è l'unica tra le Borse europee a finire in crescita: Francoforte cede infatti lo 0,27%, Parigi lo 0,47%, Londra lo 0,53%. Crollo di Atene, che lascia sul terreno il 6,5%.