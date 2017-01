01:27

- I ministri dell'economia della zona Euro hanno raggiunto un accordo sul testo del nuovo trattato che istituisce il fondo salva-Stati. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Juncker al termine della riunione. "L'Esm entrerà in vigore a luglio 2012, l'Efsf rimane attivo fino al 2013, e la decisione di attivare il fondo sarà presa a maggioranza qualificata per essere più rapidi in caso di emergenza", ha detto Juncker.