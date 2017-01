Borsa, a Milano Piazza Affari chiude in rialzo. Ftse Mib +1,72%, Ftse All Share +1,92%

foto LaPresse 18:24 - Seduta decisamente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,76% a 15.907 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato l'1,92% a 16.842 punti. Energetici deboli, con Enel (-0,59%) e A2a (-0,57%), tranne Eni (+0,64%) e Saipem (+0,34%). Tra gli industriali, balzo di Finmeccanica (+6,14%) dopo una partenza in calo, sull'onda dell'interesse di Safran per Avio. - Seduta decisamente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,76% a 15.907 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato l'1,92% a 16.842 punti. Energetici deboli, con Enel (-0,59%) e A2a (-0,57%), tranne Eni (+0,64%) e Saipem (+0,34%). Tra gli industriali, balzo di Finmeccanica (+6,14%) dopo una partenza in calo, sull'onda dell'interesse di Safran per Avio.

Ansaldo ha ceduto l'1,28% mentre sembrano sfumare le ipotesi di cessione della Breda. Bene Fiat (+1,72%), tonico il titolo industrial (+4,11%). Giù Telecom (-0,91%). Fuori dal Ftse Mib, ancora movimento nella galassia Ligresti in vista della fine della 'due diligence' di Unipol per il progetto di fusione tra i gruppi: Fonsai +0,22%, Milano assicurazioni +0,54%%, mentre corre la controllante Premafin (+4,15%) e ancora di più Unipol (+6,96%).



Spread in calo

Lo spread Btp-Bund chiude a 413,5 punti base, in deciso calo rispetto ai 431,8 punti base di venerdì scorso. Il differenziale tra titoli decennali italiani e tedeschi oggi è sceso fino a 407 punti, rivedendo i minimi da inizio dicembre. Il rendimento della carta italiana a 10 anni scende al 6,11% dal 6,25% di venerdì.