14:32

- "Non si è parlato nello specifico dell'articolo 18, ma si è parlato di flessibilità in generale, in entrata ma anche in uscita". La presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, all'uscita dall'incontro di Palazzo Chigi sulla riforma del mercato del lavoro, spiega di essere contraria all'ipotesi di "cambiare l'impianto" sul tema flessibilità mentre ritiene giusto "concentrarci sugli abusi, come le false partite Iva".