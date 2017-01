13:45

- La direttrice generale del Fmi, Christine Lagarde, ha manifestato apprezzamento per le misure di Mario Monti, che vanno nella direzione delle riforme strutturali. Lagarde, a Berlino per un incontro alla Dgap, società tedesca per la politica estera, ha anche citato gli eurobond fra i possibili strumenti da utilizzare contro la crisi del debito. "Non dico di raddoppiare, ma serve un aumento delle risorse del fondo Esm", ha poi aggiunto.