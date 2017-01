09:13

- Avvio di seduta stabile per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,08% a 15.620 punti. Inizio debole per le principali Borse europee, in attesa che l'Eurogruppo a Bruxelles affronti lo spinoso problema della ristrutturazione del debito greco, dopo che ad Atene governo e creditori si sono lasciati senza un'intesa. A Londra l'indice Ftse 100 è piatto a +0,02%; a Francoforte il Dax scende dello 0,3% e a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,1%.