Alimentare, made in Italy perde un'altra eccellenza: venduta azienda leader pelati

foto Dal Web 10:54 - Nuova perdita per il made in Italy. Ar Alimentari, primo produttore italiano di pomodoro pelati, passa alla società anglo-nipponica Princes controllata dal gigante Mitsubishi. A rivelarlo è il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, secondo cui l'operazione avrebbe portato alla cessione del 51% dell'azienda all'inglese Princes. - Nuova perdita per il made in Italy. Ar Alimentari, primo produttore italiano di pomodoro pelati, passa alla società anglo-nipponica Princes controllata dal gigante Mitsubishi. A rivelarlo è il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, secondo cui l'operazione avrebbe portato alla cessione del 51% dell'azienda all'inglese Princes.

"I pomodori pelati sono il simbolo dell'Italia a tavola ma in un solo anno - sottolinea Marini - sono stati ceduti all'estero tre pezzi importanti del made in Italy alimentare che sta diventando un appetibile terra di conquista per gli stranieri. Un processo favorito dalla crisi di fronte al quale occorre accelerare nella costruzione di una filiera agricola tutta italiana che veda direttamente protagonisti gli agricoltori per garantire quel legame con il territorio che ha consentito ai grandi marchi di raggiungere traguardi prestigiosi".



L'azienda Ar, attiva nella produzione di conserve, ha un fatturato di circa 300 milioni di euro con stabilimenti in Campania ed in Puglia a Borgo Incoronata, a due passi da Foggia: solo il 20% delle vendite del gruppo sono realizzate in Italia mentre il giro d'affari all'estero spazia fra il 30% per l'Inghilterra, il 20% per la Germania, il 10% per l'Africa, l'8% per la Francia, con una percentuale minore per la Grecia, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l'Austria e il Sud America.