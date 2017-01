01:48

- Tra i creditori privati della Grecia e il governo di Atene sta prendendo forma un accordo. Lo afferma l'International Institute of Finance, il gruppo che rappresenta le banche creditrici del Paese ellenico. I negoziati riprenderanno nel corso della giornata e un'intesa sembrerebbe vicina. L'International Institute of Finance ha convocato una conferenza stampa il 24 gennaio per parlare della situazione in Grecia.