Debito Grecia ancora senza accordo

- Il round di negoziati tra il governo greco e i suoi creditori privati si è concluso senza accordi dopo tre ore di colloqui. Le discussioni proseguono sabato. Lo ha riferito il ministro delle Finanze, Evangélos Vénizélos. L'esecutivo deve alle banche 100 miliardi di euro e spera di ottenere la cancellazione del debito per evitare il default in marzo.

Secondo quanto trapela, si starebbe lavorando ad una intesa che prevedrebbe unae una cedola crescente sui nuovi bond trentennali che partira' dal 3,1% per poi salire al 3,9% e infine al 4,75%.

Atene spera di raggiungere un accordo con i creditori al piu' presto possibile in modo da ottenere il secondo pacchetto di aiuti dalla comunita' internazionale e poter quindi rimborsare i 14,5 miliardi di titoli in scadenza il 20 marzo prossimo. Senza un accordo e senza finanziamenti "la Grecia fallirà", ha avvertito alcune settimane fa il premier Lucas Papademos, minacciando anche di varare una legge per costringere i creditori ad assumersi delle perdite.

I negoziati tra le due parti si erano arenati il 13 gennaio scorso, prima di essere ripresi due giorni fa, sul nodo della cedola e sul riscadenzamento dei nuovi titoli. Il ministro delle finanze, Evangelos Venizelos, ha detto di aspettarsi una ''partecipazione volontaria e totale'' da parte dei creditori sull'accordo per la ristrutturazione del debito. Ma secondo gli operatori, gli hedge fund, che hanno in portafoglio bond ellenici, potrebbero bocciare un'intesa che preveda un 'haircut' superiore al 50%, innescando il fallimento di Atene e farsi rimborsare in pieno dalle assicurazioni avendo sottoscritto anche credit default swaps sul debito ellenico.

Intanto il Governatore della Banca Centrale greca Giorgos Provopoulos, ha affermato che ''la crisi non era inevitabile''. Ha spiegato che ''se i governi di Nea Dimocratia prima e quello del Pasok dopo avessero preso in tempo le misure necessarie, il Paese non si sarebbe trovato nella situazione in cui e' precipitato''.

''Il percorso del Paese verso la crisi non era inevitabile e avrebbe potuto essere interrotto se i problemi fossero stati affrontati in tempo prima di assumere dimensioni esplosive'', ha detto, sottolienando che ''avvertimenti da parte della Banca Centrale ci sono stati e sono stati molti e ripetuti''.