09:23

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 15.707 punti, mentre l'All Share perde lo 0,10%. Avvio contrastato e poco mosso anche per le principali Borse europee. A Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,1%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,11% a 15.636 punti. A Francoforte il Dax scende dello 0,09% a e il Cac 40 di Parigi cresce dello 0,1%. In calo dello 0,11% Madrid.