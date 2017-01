07:01

- Il Giappone non chiude all'ipotesi di trattative per l'aumento delle risorse al Fmi con lo scopo di aiutare a risolvere le tensioni del debito sovrano dell'Eurozona. Ritiene però cruciale coinvolgere gli Usa per l'accordo. "In un primo momento, il Fondo dovrebbe comunicare in modo sufficiente con la parte statunitense", ha spiegato oggi il ministro delle Finanze, Jun Azumi. "Se vogliamo rafforzare l'Fmi, abbiamo bisogno della cooperazione Usa".