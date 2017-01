21:33

- Fonti sindacali riferiscono che è stato firmato il contratto dei bancari. La sigla arriva dopo trattative protrattesi per tutta la giornata. L'intesa tra Abi e le 7 sigle sindacali è biennale e decorre dal primo giugno 2012. Prevede un aumento medio di 170 euro e la creazione di un fondo per l'occupazione che, a regime, permetterà l'assunzione di 16.500 giovani nei prossimi 3 anni. Il salario d'ingresso dei giovani sarà ridotto del 18% per 4 anni.