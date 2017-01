18:15

- Chiusura di seduta in forte rialzo per la Borsa di Milano che, sulla spinta di tutti i titoli bancari, guidati da Unicredit e dalle popolari, mette a segno la miglior performance tra le piazze europee. L'indice Ftse Mib segna un progresso del 2,45%, l'All Share archivia la giornata a +2,67%. Lo spread Btp-Bund chiude a 451 punti base, in calo dai 463 punti della chiusura di ieri, con il rendimento del 10 anni italiano in ribasso al 6,37%.