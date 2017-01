L'Istat: in Italia otto milioni di poveri

foto Ap/Lapresse 17:51 - Più di una famiglia italiana su dieci è in condizioni di povertà. Lo rileva l'Istat, secondo cui nel 2010 le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l'11% di quelle residenti, per un totale di 8,3 milioni di individui poveri. Per quanto riguarda i giovani, più di 2 milioni, pari al 22,1% della popolazione tra 15 e 29 anni, è fuori dal circuito formativo e lavorativo. E' la situazione peggiore nell'Eurozona. - Più di una famiglia italiana su dieci è in condizioni di povertà. Lo rileva l'Istat, secondo cui nel 2010 le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l'11% di quelle residenti, per un totale di 8,3 milioni di individui poveri. Per quanto riguarda i giovani, più di 2 milioni, pari al 22,1% della popolazione tra 15 e 29 anni, è fuori dal circuito formativo e lavorativo. E' la situazione peggiore nell'Eurozona.

Guardando nel dettaglio il dato, la quota dei Neet (Not in Education, Employment or Training) risulta più elevata tra le donne (24,9%) rispetto a quella degli uomini (19,3%). L'Istat spiega come, dopo un periodo in cui il fenomeno aveva mostrato una leggera regressione (tra il 2005 ed il 2007 si era passati dal 20,0 al 18,9%), l'incidenza dei Neet sia tornata a crescere durante la recente fase ciclica negativa, segnalando l'incremento più sostenuto tra il 2009 e il 2010.



A livello territoriale, Campania, Calabria e Sicilia sono le regioni con le quote più elevate (superiori al 30%) seguite da Puglia e Basilicata con valori intorno al 28%. Nel Mezzogiorno il fenomeno dei Neet, spiega l'Istat, è peraltro così pervasivo da non mostrare nette differenze di genere: il vantaggio per gli uomini è minimo (28,6%) rispetto a quello delle donne (33,2%).



La quota di lavoratori irregolari in Italia è invece pari al 12,3%. Nel Mezzogiorno può però essere considerato irregolare quasi un lavoratore su cinque, e nell'agricoltura circa uno su quattro.



Contemporaneamente, secondo l'Istat, nel 2009 il livello di competitività delle imprese italiane "si attesta a 112,5 euro di valore aggiunto ogni 100 euro di costo del lavoro, in calo rispetto all'anno precedente". La diminuzione e' maggiore nel Nord-est e più contenuta per le imprese del Centro. Nel confronto europeo, l'Italia si posiziona nella parte bassa della graduatoria.



Se il lavoro cala, resta negativa anche la crescita demografica, e la crescita della popolazione è dovuta solo agli immigrati. Nel 2010 il tasso di crescita naturale si è attestato su un valore lievemente negativo, (-0,42 per mille abitanti), molto simile a quello del 2002 (-0,34); tuttavia la popolazione residente nel nostro Paese cresce, esclusivamente grazie alla dinamica migratoria che, nel 2010, ha fatto registrare un tasso migratorio estero pari a 6,28 per mille abitanti. Le forze di lavoro straniere rappresentano il 9,4 per cento del totale. Il tasso di occupazione degli stranieri è più elevato di quello degli italiani (67,0 a fronte del 60,6 per cento), così come il tasso di disoccupazione (11,6 e 8,1 per cento, rispettivamente). Il tasso di inattività della popolazione straniera è, invece, inferiore di dieci punti percentuali a quello della popolazione italiana (28,6 contro 38,6 per cento).



Poveri, senza lavoro e sempre più vecchi, gli italiani sono però super-motorizzati: nel 2010 in Italia circolavano 606 autovetture ogni mille abitanti, in aumento rispetto al 2009. Nel confronto europeo, il nostro Paese si colloca al secondo posto dietro il Lussemburgo, mentre Germania, Francia, Spagna e Regno Unito presentano valori del tasso di motorizzazione notevolmente inferiori (la media media Ue è del 28%).