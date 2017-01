13:57

- Intervenuta "senza ideologia" in un convegno ad Aosta sul tema della flessiblità in uscita, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha sottolineato che "non possiamo tenere posti di lavoro che non esistono". "Se vogliamo ridurre la flessibilità in entrata - ha aggiunto - occorre agevolare la flessibilità in uscita, dobbiamo accompagnare questo processo con pragmatismo e in modo scientifico".