- La recessione, in termini tecnici, è una condizione macroeconomica caratterizzata da una crescita negativa del prodotto interno lordo (PIL) di uno stato per almeno tre trimestri consecutivi. A livello più pratico, si tratta di un peggioramento della situazione economica generale di un paese, solitamente preceduto da un periodo di crisi, che vede la produzione in forte calo.

Che cos’è la recessione?

Per capire meglio cosa vuol dire il termine "recessione" basta considerare il suo contrario, e cioè la crescita economica. Con la parola "crescita" si indica lo sviluppo di un paese in diversi settori con aumento della ricchezza, dei consumi, della produzione di beni e di servizi. Quando tutto ciò non avviene, un paese finisce inevitabilmente in crisi e poi in recessione.

Le drammatiche conseguenze

Gli effetti di un periodo di recessione possono essere molteplici: tra le conseguenze possono esserci un aumento smisurato del livello di disoccupazione, una sfiducia più forte sui mercati, meno investimenti e un generale aumento del costo della vita. Il potere di acquisto delle famiglie, che si trovano con i risparmi azzerati, si riduce e, perciò, si spende poco e i contanti circolano sempre meno.

E' come un gatto che si morde la coda

In caso di recessione, l'aumento dei tassi di interesse produce un ulteriore diminuzione della produzione. Di nuovo quindi si verifica un ulteriore aumento della disoccupazione e dei prezzi al consumo e, allo stesso tempo, una diminuzione del credito al consumo. Il tutto si traduce con una diminuzione della domanda di beni e servizi da parte dei consumatori spingendo la recessione verso una vera e propria depressione.

Purtroppo una risposta unica non c'è proprio. Molto dipende dalla gravità della recessione e da come è strutturata l’economia del paese che si ritrova in questa condizione. Il superamento della recessione si definisce come ripresa.