Crisi, il Fmi taglia le stime: Italia in recessione anche nel 2013, ripresa mondiale in stallo

foto Ap/Lapresse 14:22 - Economia italiana in recessione nel 2012 e 2013. Sono le ultime stime del Fmi, secondo cui il Pil subirà un calo del 2,2% quest'anno e dello 0,6% il prossimo. Si tratta di un taglio di 2,5 punti percentuali per il 2012 e di 1,1 punti per il 2013 rispetto alle previsioni di settembre scorso. - Economia italiana in recessione nel 2012 e 2013. Sono le ultime stime del Fmi, secondo cui il Pil subirà un calo del 2,2% quest'anno e dello 0,6% il prossimo. Si tratta di un taglio di 2,5 punti percentuali per il 2012 e di 1,1 punti per il 2013 rispetto alle previsioni di settembre scorso.

Le preoccupazioni del Fondo monetario internazionale sono però globali. "La ripresa mondiale è in stallo" ed è "minacciata dalle crescenti tensioni nell'area euro e da fragilità altrove", si legge nella bozza del World Economic Outlook. Per il Fmi il Pil mondiale salirà del 3,3% nel 2012 (-0,7 punti sulle precedenti stime) e del 4% nel 2013 (-0,5).



Occhi puntati, quindi, sull'area euro che, si legge, "andrà in una lieve recessione nel 2012 come risultato del rialzo dei redimenti dei titoli di stato, degli effetti della diminuzione del credito all'economia reale e dell'impatto delle ulteriori misure di consolidamento fiscale". Il Pil arretrerà dello 0,5% nel 2012, con una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali rispetto alle stime di settembre. Nel 2013 si tornerà invece alla crescita, con un rialzo dello 0,8% (-0,7 punti). "La politica monetaria della Bce deve essere molto accomodante", chiede il Fondo monetario internazionale. "Dovrebbe continuare a fornire liquidità e ad essere pienamente impegnata a acquistare titoli per aiutare a mantenere fiducia nell'euro".



Secondo il Fmi i rischi al ribasso per le prospettive dell'economia "si sono intensificati" e hanno registrato "una brusca escalation nel quarto trimestre del 2011, quando l'area euro è entrata in una nuova pericolosa fase". A giudizio del Fmi dunque "le previsioni per il breve periodo sono notevolmente peggiorate". Nello specifico il Fondo spiega che "le preoccupazioni per le perdite del settore bancario e per la sostenibilità dei bilanci pubblici hanno ampliato gli spread sui titoli di stato per molti paesi dell'area euro, che hanno raggiunto livelli mai visti dall'avvio della Unione economica e monetaria".