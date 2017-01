Bce:subito attivo fondo salva Stati

foto Afp Correlati Fmi: per l'Italia due anni di recessione

13:57

- La Bce invita i governi a mettere subito in campo il fondo salva Stati per fronteggiare la crisi. "Ora è necessario rendere operativi urgentemente tali strumenti", scrive nel bollettino mensile la Bce per la quale "vi sono timidi segnali di una stabilizzazione dell'attività su livelli modesti". L'economia nel 2012 dovrebbe registrare una "ripresa", anche se non sono da escludere, avvertono gli esperti, "considerevoli rischi al ribasso".