18:56

- "Gli Stati Uniti non hanno intenzione" di dare ulteriori contributi al Fondo monetario internazionale, perché l'Fmi, pur giocando "un ruolo importante in Europa", non può sostituire l'Ue ma può solo essere supplementare. Lo afferma il Tesoro americano, ribadendo che l'Europa ha le capacità per risolvere i propri problemi e affrontare la crisi economica.