- Chiusura in calo per Piazza Affari: dopo una seduta volatile, l'indice Ftse Mib perde sul finale lo 0,31% a 15.278 punti mentre l'All Share lo 0,51% a 16.075 punti. Contrastati i titoli bancari ed energetici, così come gli industriali. In evidenza Bpm e Stm, giù Mps.