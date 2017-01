16:43

- Moody's prevede la recessione "in Italia, Grecia, Portogallo e Spagna nel 2012". Mentre la "Germania eviterà la crisi anche se la crescita del Pil rallenterà in modo notevole dal 3,1% del 2011 allo 0,5% del 2012". Lo ha riportato l'agenzia di rating in una nota in cui rileva anche un aumento dei fallimenti nei Paesi in crisi economica, oltre a un calo dei prezzi immobiliari, con conseguenze su prestiti erogati alle piccole e medie imprese.