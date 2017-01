11:57

- "L'attuale situazione economica in Francia come in Europa è molto pericolosa. C'è urgenza". Lo dice il presidente francese Nicolas Sarkozy nel corso del summit di crisi all'Eliseo con i rappresentanti dell'industria e dei sindacati. Sarkozy apre poi all'ipotesi di tassare le transazioni finanziarie. "La Tobin Tax - sottolinea il presidente - è moralmente giusta ed economicamente indispensabile".