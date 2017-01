La revisione, prevista per la fine di questo mese, si baserà "sui livelli dei finanziamenti e sulla crescita economica".



Decisioni rapide a livello europeo potrebbero però influire sul rating italiano. Altro impatto sul giudizio dell'Italia si avrebbe, invece, in caso di una soluzione lunga, lenta e dolorosa.



Fmi: voci di un aumento delle risorse

Il Fondo monetario internazionale intende aumentare a mille miliardi di dollari le risorse a sua disposizione per aiutare l'Europa a non peggiorare la crisi del debito. E' quanto rivela l'agenzia Bloomberg, citando come fonte un esponente del G20 che preferisce mantenere l'anonimato, poiche' si tratta di un negoziato privato. Secondo la fonte il Fmi intende raggiungere un'intesa in qusto senso al vertice del G20 di Citta' del Messico del 25-26 febbraio.



Dopo Fmi, spread Btp/Bund in calo e Borsa su

Il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi scende sotto 460 punti, a 458 punti, sulla scia delle voci che il Fmi si appresta ad aumentare a mille miliardi le sue risorse per aiutare l'Europa. Il rendimento del decennale cala al 6,39%. Il calo è durato poco. Già intorno alle 13.00 è risalito a quota 465. Girano in rialzo anche le Borse in Europa. In rialzo i futures americani.



Crisi, il governo convoca le parti sociali

Il governo ha convocato le parti sociali per lunedì 23 gennaio alle 10. La convocazione è firmata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, e riguarda i temi del lavoro e della crescita.



Sarkozy: necessaria la Tobin Tax

"L'attuale situazione economica in Francia come in Europa è molto pericolosa. C'è urgenza". Lo dice il presidente francese Nicolas Sarkozy nel corso del summit di crisi all'Eliseo con i rappresentanti dell'industria e dei sindacati. Sarkozy apre poi all'ipotesi di tassare le transazioni finanziarie. "La Tobin Tax - sottolinea il presidente - è moralmente giusta ed economicamente indispensabile".