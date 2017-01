06:18

- Secondo la Banca mondiale il rallentamento dell'economia rischia di investire duramente i Paesi in via di sviluppo. Le ultime previsioni dell'istituto sull'economia globale danno una crescita del Pil planetario del 2,5% nel 2012, contro il 2,7% stimato nel 2011. Le economie avanzate cresceranno quest'anno dell'1,4% contro il 2,7% stimato, con l'area euro che si contrarrà dello 0,3%, in decisa frenata rispetto all'1,8% delle previsioni.