- Il co-fondatore di Yahoo!, Jerry Yang, si dimette e lascia il consiglio di amministrazione e gli altri ruoli ricoperti all'interno della società. Lo comunica il colosso informatico. "E' il momento per me per perseguire interessi al di fuori" di Yahoo!, afferma l'uomo in una nota. Yang ha fondato Yahoo! insieme a David Filo nel 1995, e dal giugno 2007 al gennaio 2009 ne è stato amministratore delegato.