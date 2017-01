22:43

- Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) valuterà le opzioni per aumentare le risorse a sua disposizione al fine di combattere la debolezza dell'economia. Lo ha annunciato il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. "La sfida maggiore è rispondere alla crisi in modo adeguato" e il Fondo ritiene "necessari e urgenti sforzi collettivi per contenere la crisi del debito dell'Europa e proteggere le economie da un eventuale contagio".