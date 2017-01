19:52

- Standard & Poor's ha tagliato il rating di Generali Assicurazioni (da AA- ad A+), di Unipol Gruppo Finanziario (da BBB a BBB-) e di Cattolica Assicurazioni (da A- a BBB+), ponendo tutti i giudizi in "credit watch negativo". E' quanto si legge in una nota dell'agenzia, che nei giorni scorsi aveva declassato anche Paesi ritenuti da sempre solidi, come la Francia e l'Austria.