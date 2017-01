18:04

- Chiusura di seduta in rialzo anche se sotto i massimi di giornata per la Borsa valori, oggi in grado di beneficiare di una serie di dati macroeconomici favorevoli provenienti da Cina, Usa e Germania. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,69% a 15.325 punti, All Share lo 0,78% a 16.162 punti. Bene Unicredit, con gli altri bancari deboli, su Fiat e gli energetici, ancora in calo Unipo-Fonsai.