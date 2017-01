foto Ap/Lapresse Correlati Crisi, Monti: "La Germania faccia di più"

Uno dei fattori che complicano la situazione, ha detto Riley, è il rifiuto da parte della Banca centrale europea di svalutare i bond greci acquistati, dal valore di circa 45 miliardi di euro. Questo vuol dire che il settore privato dovrà accettare perdite maggiori perché il debito di Atene possa essere ridotto al 120% del Pil entro il 2020. La Grecia "ha ancora il potenziale di spingere l'Europa nella crisi", ha detto il dirigente di Fitch responsabile per il rating di debiti sovrani, aggiungendo che "il tempo sta finendo". Secondo Riley, i problemi di Atene peggioreranno ulteriormente se la Grecia non concluderà i negoziati con i creditori privati sul taglio del valore dei titoli di Stato greci.



L'Italia sarà declassata entro gennaio

"L'Italia ha una A+ con rating watch negative, vuol dire che ci sono buone possibilità che venga downgradata entro fine gennaio". Lo afferma il senior director top businnes and relationship management di Fitch Italia, Alessandro Settepani, a margine di un'audizione alla Camera. Risponendo ai giornalisti che gli chiedono se gli ultimi interventi del governo potrebbero modifcare la situazione, risponde: "sicuramente ha fatto un'azione utile, seria e credibile, ma fino a quando i tassi resteranno alti c'è un problema di costo del rifinanziamento. Tutto questo è un fattore chiave".



Efsf non sarà declassato

Fitch e Moody's hanno indicato che non toglieranno al fondo di salvataggio europeo, l'Efsf, il rating di "tripla A" come invece ha fatto Standard & Poor's. Lo ha detto a Singapore Klaus Regling, l'amministratore delegato del fondo, secondo le agenzie internazionali. Dopo aver declassato il proprio giudizio sul merito di credito di ben nove su 17 Paesi della zona euro, S&P aveva corretto ad "AA+" il rating sul fondo salva Stati.