- Parigi promuove il governo tecnico italiano e le misure varate per fronteggiare il difficile momento dell'economia nazionale e internazionale. "Abbiamo piena fiducia nel piano dell'Italia per rispondere alla crisi economica", ha detto il ministro francese dell'Economia, Francois Baroin.

Intanto, da Berlino giunge la risposta all' appello del presidente del Consiglio, Mario Monti, alla Germania e agli altri Paesi creditori a fare di più per aiutare l'Italia a ridurre i suoi costi di finanziamento. L'Italia "può fare il lavoro da sola", afferma Wolfgang Franz, capo dei consiglieri economici della cancelliera Angela Merkel, in un'intervista a Bloomberg Television.