06:00

- Apertura in rialzo per la borsa di Hong Kong dopo la chiusura in ribasso di ieri a seguito delle notizie dell'abbassamento del rating di paesi europei e dell'abbassamento delle stime di crescite della Cina. L'indice Hang Seng ha aperto a 19.198,09 punti, in aumento di 185,89 punti pari allo 0,98%. In pareggio invece l'apertura di Shanghai, dove l'indice Composite ha cominciato le contrattazioni a 2.206,53 punti, in rialzo dello 0,02%.