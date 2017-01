Crisi, Monti: "La Germania e gli altri Paesi creditori devono fare di più e aiutare l'Italia"

foto Ap/Lapresse 06:22 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha invitato la Germania e gli altri Paesi creditori a fare di più per aiutare l'Italia a ridurre i suoi costi di finanziamento. In un'intervista al Financial Times, Monti avverte che c'è il rischio di un "potente contraccolpo" negativo tra gli elettori dei Paesi periferici dell'area euro, se "le azioni verso la disciplina e la stabilità non verranno riconosciute". - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha invitato la Germania e gli altri Paesi creditori a fare di più per aiutare l'Italia a ridurre i suoi costi di finanziamento. In un'intervista al Financial Times, Monti avverte che c'è il rischio di un "potente contraccolpo" negativo tra gli elettori dei Paesi periferici dell'area euro, se "le azioni verso la disciplina e la stabilità non verranno riconosciute".

Nel dettaglio, il premier italiano ha rilanciato nuovamente l'ipotesi degli eurobond e l'aumento dello stanziamento del fondo salva-stati. Monti ha quindi fatto capire che l'Italia spingerà il governo tedesco a comprendere che "è nel suo proprio interesse illuminato" conferire una parte maggiore del proprio peso fiscale per abbassare i costi di finanziamento sul mercato dell'Italia e di altri governi altamente indebitati". La moneta unica ha infatti portato "ampi benefici e forse alla Germania anche più che ad altri".



"Il governo - ha poi aggiunto - ha tagliato le spese "per il bene delle future generazioni di italiani e non per ordine di Berlino".