foto Ap/Lapresse

19:40

- La crisi economica, che in ottobre l'allora presidente della Bce Jean Claude Trichet aveva definito sistemica, "da allora è peggiorata". Lo afferma il suo successore Mario Dragh, durante il suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Ci troviamo in una situazione molto grave e non dobbiamo nasconderlo, bisogna attuare tempestivamente le decisioni prese dai leader Ue", ha ribadito.