foto Afp 23:22 - Standard & Poor's ha declassato il fondo di salvataggio dell'eurozona (Efsf) di un notch, dalla tripla A ad AA+. Lo ha reso noto la stessa agenzia di rating.

Il declassamento del fondo non preoccupa la Francia che, nelle parole del ministro delle Finanze, Francois Baroin, ribadisce che "non c'è bisogno di agire". "L'Efsf conserva intatta la sua capacità di prestito con mezzi sufficienti e garantiti per soddisfare l'insieme dei suoi impegni attuali e futuri", ha affermato Baroin.