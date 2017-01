Le Borse europee chiudono in positivo

foto Ap/Lapresse

18:38

- La Borsa di Milano chiude in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna l'1,40% a 15.220 punti e il Ftse All Share che finisce a +1,16% a quota 16.036. Bene anche le altre europee: Francoforte +1,25% e Parigi +0,89%. Non pesa eccessivamente dunque il downgrade di Standard & Poor's su nove Paesi dell'Eurozona. A Piazza Affari il titolo superstar è Fiat, con un balzo del 7% dopo l'inserimento nella lista "convinction buy" di Goldman Sachs.