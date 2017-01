14:18

- L'integrazione tra Fiat e Chrysler è oggi al 20% e si prevede che possa arrivare al 50% entro fine 2012. Lo rivela un rapporto pubblicato dall'azienda torinese, nel quale si sottolinea inoltre come le previsioni del gruppo per il 2011 siano state rispettate. Il gruppo Fiat-Chrysler segna infatti ricavi per oltre 58 miliardi di euro, un'utile di 1,7 miliardi, un debito industriale attorno ai 5 miliardi e una liquidità di oltre 18 miliardi di euro.