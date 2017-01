foto Afp 10:36 - Il tasso d'inflazione medio annuo per il 2011 è pari al 2,8%, in sensibile accelerazione rispetto all'1,5% del 2010. Lo comunica l'Istat, confermando le stime preliminari. Si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008 (+3,3%). A dicembre il raggruppamento dei prodotti acquistati con più frequenza (dal cibo ai carburanti) registra un aumento annuo del 4,3%, superiore a quello di novembre (+4,2%) e all'inflazione di dicembre (+3,3%). - Il tasso d'inflazione medio annuo per il 2011 è pari al 2,8%, in sensibile accelerazione rispetto all'1,5% del 2010. Lo comunica l'Istat, confermando le stime preliminari. Si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008 (+3,3%). A dicembre il raggruppamento dei prodotti acquistati con più frequenza (dal cibo ai carburanti) registra un aumento annuo del 4,3%, superiore a quello di novembre (+4,2%) e all'inflazione di dicembre (+3,3%).

Ed è soprattutto il carrello della spesa la voce che pesa di più sulle tasche dei consumatori: considerando i prodotti acquistati con maggior frequenza, dal cibo ai carburanti, l'aumento annuo è del 3,5%, nettamente superiore a quello analogo del 2010, a +2%, e al tasso d'inflazione medio annuo totale, che si ferma appunto al 2,8%. L'Istat precisa che si tratta del valore più alto dal 2008.



Dicembre, inflazione ferma al 3,3%

L'indice dei prezzi su base annua rimane stabile al 3,3%, valore identico a quello registrato a novembre, secondo l'Istat, che conferma così le stime provvisorie indicando un aumento dei prezzi su base mensile pari allo 0,4%.



Nettamente inferiore il tasso medio registrato nel 2010, quando l'indice si era fermato a quota 1,5%. Considerando soltanto l'inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, il tasso di dicembre è stabile al 2,4%. Al entto dei soli beni energetici, il tasso tendenziale scivola al 2,3% dopo il 2,4% di novembre.



La stabilizzazione della dinamica tendenziale si deve alla riduzione del tasso di crescita dei prezzi dei beni (+3,8% dopo il 4% di novembre), compensata dall'aumento di quello dei servizi (+2,5% dopo il +2,4% del mese precedente). Il differenziale inflazionistico tra beni e servizi diminuisce così di tre decimi di punto rispetto a novembre.



Dicembre, tassi tendenziali stabili

A dicembre si rilevano tassi tendenziali di crescita dei prezzi al consumo stabili, o in lieve rallentamento, per quasi tutte le tipologie di beni e servizi. Da un punto di vista settoriale, i due più importanti effetti di sostegno alla dinamica dell'indice generale derivano dagli aumenti congiunturali dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,6%). I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza aumentano dello 0,5% su base mensile e del 4,3% su base annua (+4,2% a novembre).



L'indice armonizzato dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3% su base mensile e del 3,7% su base annua (lo stesso valore registrato a novembre). Il corrispondente tasso di crescita medio annuo, relativo al 2011, è pari al 2,9% (dall'1,6% del 2010). Anche in questo caso i dati definitivi confermano le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% sul piano congiunturale e del 3,2% su quello tendenziale. Il tasso di incremento medio annuo, relativo al 2011, è pari al 2,7%.