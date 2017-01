09:13

- Piazza Affari apre in calo la prima seduta della settimana. Il Ftse Mib cede lo 0,84% a 14.889 punti e l'All Share lo 0,85% a 15.717 punti. Male anche le altre Piazze europee: Parigi perde lo 0,64% a 3.176 punti dopo aver perso, per la prima volta, la tripla A, mentre l'indice di Londra cede lo 0,27% a 5.621. In rosso anche Francoforte (-0,34% a 6.122) e Amsterdam (-0,44%).