Lo spread scende sotto i 490 punti

Si allenta la tensione sullo spread tra Btp e Bund, che scende sotto i 490 punti (487), mentre il rendimento dei decennali italiani scivola fino al 6,65%.



Listini deboli

Le Borse europee mantengono un andamento contrastato e poco mosso. Positive Francoforte (+0,51%) e Milano (+0,19%), in lieve calo Parigi (-0,21%), Londra (-0,2%) e Madrid (-0,27%).



Moody's conferma la tripla A alla Francia

Intanto l'agenzia di rating Moody's ha confermato la tripla A alla Francia. L'outlook è "stabile", come si legge in una nota di Moody's in cui si rileva tuttavia che il rating di "Tripla A" della Francia potrebbe risentire di un eventuale peggioramento della crisi dell'Eurozona e del rapporto fra debito e Pil. Proprio l'alto livello del debito, sottolinea l'agenzia, limita la capacità del governo francese di far fronte agli shock mentre le prospettive di crescita interna ed esterna rappresentano significativi fattori di rischio per gli obiettivi di bilancio di Parigi.



Avvio in rosso

Piazza Affari apre in calo la prima seduta della settimana. Il Ftse Mib cede lo 0,84% a 14.889 punti e l'All Share lo 0,85% a 15.717 punti. Male anche le altre Piazze europee: Parigi perde lo 0,64% a 3.176 punti dopo aver perso, per la prima volta, la tripla A, mentre l'indice di Londra cede lo 0,27% a 5.621. In rosso anche Francoforte (-0,34% a 6.122) e Amsterdam (-0,44%).