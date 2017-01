Crisi, la Merkel promuove l'Italia: "Le misure prese da Roma convinceranno i mercati"

foto Ap/Lapresse 15:28 - Le misure prese dall'Italia e dalla Spagna "convinceranno i mercati nel medio termine". Ne è convinta la cancelliera tedesca, Angela Merkel, dopo il downgrade operato da Standard & Poor's sul nostro Paese. Gli investitori, dice, riconosceranno le riforme adottate da Roma e da Madrid. La Merkel ribadisce la gravità del caso Grecia, esortando Atene a trovare soluzioni per il "grave" problema del debito pubblico, attualmente non sostenibile. - Le misure prese dall'Italia e dalla Spagna "convinceranno i mercati nel medio termine". Ne è convinta la cancelliera tedesca, Angela Merkel, dopo il downgrade operato da Standard & Poor's sul nostro Paese. Gli investitori, dice, riconosceranno le riforme adottate da Roma e da Madrid. La Merkel ribadisce la gravità del caso Grecia, esortando Atene a trovare soluzioni per il "grave" problema del debito pubblico, attualmente non sostenibile.

Anche per le difficoltà a risolvere la questione greca, porre fine alla crisi del debito europeo sarà "un processo più lungo" di quanto si pensava alcuni mesi fa. "Dobbiamo combattere anche per un certo periodo con il fatto che gli investitori non hanno ancora riguadagnato piena fiducia nell'euro", ha spiegato la Merkel.



La cancelliera si è soffermata anche sulla ricapitalizzazione delle banche e sulla Bce, che, attraverso il collocamento di bond italiani e spagnoli, ha iniettato "molta liquidità, molto denaro di cui poter disporre". "Si è trattato - ha aggiunto - di una importante misura di sostegno che ha di certo aiutato la stabilizzazione della zona euro".