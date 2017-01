foto LaPresse Correlati S&P: rating Italia scende a BBB+

Standard & Poor's: chi è e come funziona

17:27 - E' urgente per l'Europa "mettere in campo la più forte volontà comune nel procedere senza esitazioni sulla via dell'unità politica e dell'effettiva unione economica". Lo afferma Giorgio Napolitano, sottolineando che la crisi ha trovato "le istituzioni europee ancora condizionate da limiti del passato". Il nuovo monito del Quirinale arriva all'indomani della pioggia di downgrade da parte della società di rating S&P's.

La crisi economica e finanziaria globale ha trovato le istituzioni europee ancora condizionate da limiti del passato. Le profonde trasformazioni in corso su scala mondiale evidenziano l'urgenza per l"Europa di mettere in campo la più forte volontà comune nel procedere senza esitazioni sulla via dell'unità politica e dell'effettiva unione economica". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato in occasione del convegno dal titolo "Convenzione sul ruolo dell'Italia per rilanciare l'obiettivo della Federazione Europea" al presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo, Lucio Levi.



Standard & Poor's rincara: "Errori dei politici europei"

Per Standard & Poor's c'è un "crescente stress sistemico" nell'area Euro e le diagnosi di chi governa non hanno "completamente fatto centro". Lo afferma il direttore generale per i debiti sovrani dell'agenzia, John Chambers. "Secondo noi è più un problema esterno che un problema fiscale", ha detto Chambers in un'intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che i Paesi "sono tutti colpiti dagli stessi fenomeni, che sono soprattutto politici".



S&P: "Spagna e Italia le più vulnerabili a rischi"

Spagna e Italia sono tra i Paesi più vulnerabili ai rischi sistemici, con la possibilità di un "immediato peggioramento" della situazione economica. E' quanto dichiara Moritz Kraemer, managing director di S&P per il debito sovrano dell'Europa, commentando la decisioni del rating.



Per Kraemer la politica italiana è cambiata "in modo marcato sotto il nuovo Governo", ma "i progressi italiani non sono sufficienti a superare i venti contrari". Il rifinanziamento di Spagna e Italia è "oltre la portata del fondo Efsf" ha spiegato il managing director di S&P, sottolineando che "in condizioni normali" il debito dei due Paesi sarebbe gestibile.



Fini: "Bocciata Eurozona non Monti"

Quella cha arriva da S&P "è una bocciatura all'Eurozona ma non assolutamente a Monti". Lo dice il presidente della Camera, Gianfranco Fini, secondo cui "al governo Monti si riconosce coraggio e capacità di aggredire situazioni incancrenite mettendo in dubbio ancora una volta il senso di responsabilità della politica".



Agenzia di stampa cinese: Standard and Poor's poco credibile

L'azione di ieri S&P "solleva dubbi sulla credibilità delle agenzie di rating". E' quanto si legge in un commento dell'agenzia di stampa cinese Xinhua sulla raffica di tagli di rating da parte dell'agenzia finanziaria internazionale Standard and Poor's di ieri, Francia e Italia incluse. Nel caso di Parigi, scrive la Xinhua, sebbene l'intervento di S&P possa apparire "legittimo per alcuni aspetti" legati all'andamento dei conti pubblici, "per la tempistica suscita dei dubbi" viste le migliorate prospettive sulla situazione espresse dalla Bce ed il successo dell'asta spagnoli di due giorni fa. Nel sottolineare come Spagna, Italia e gli altri Paesi in difficoltà abbiamo adottato severi piani di austerity, l'agenzia cinese afferma che la mossa di S&P incide "sulla fiducia degli investitori". Da qui l'invito a S&P, ma anche alle altre due agenzie di rating Usa Moody's e Fitch, ad essere "obiettive e professionali" perché "informazioni non corrette sui rischi sui debiti sovrani rischiano di avere consenguenze catastrofiche sui mercati globali".



Merkel: "La strada è lunga, ma convinceremo le agenzie di rating"

"La strada per ristabilire la fiducia delle agenzie di rating, come S&P's, sull'Europa è lunga". Lo ha detto Angela Merkel commentando il declassamento da parte di S&P's di nove Paesi europei, fra cui Francia e Austria e Italia. "Ma un giorno - ha aggiunto in un altro passaggio sottolineando l'importanza delle riforme per la crescita - riusciremo a convincere le agenzie di rating".



Perissinotto (Ceo Generali): "Dedcisione fuori da ogni logica"

"La decisione presa da Standard & Poor's sull'Italia appare fuori logica in quanto presa dopo significative, efficaci e rapide misure adottate dall'attuale esecutivo''. Lo ha detto il Group Ceo di Generali, Giovanni Perissinotto, per il quale è "sempre più evidente la necessità di un'agenzia di rating a livello europeo".