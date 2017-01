09:53

- Per Standard & Poor's c'è un "crescente stress sistemico" nell'area Euro e le diagnosi di chi governa non hanno "completamente fatto centro". Lo afferma il direttore generale per i debiti sovrani dell'agenzia, John Chambers. "Secondo noi è più un problema esterno che un problema fiscale", ha detto Chambers in un'intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che i Paesi "sono tutti colpiti dagli stessi fenomeni, che sono soprattutto politici".