23:45

- "Il governo è ancora più determinato ad andare avanti con il programma di riforme stabilito, come riconosce la stessa agenzia Standard e Poor's nel suo rapporto sull'Italia". E' questa la reazione che trapela da Palazzo Chigi dopo il taglio del rating di Standard & Poor's. "Bisogna promuovere soluzioni a livello europeo per sostenere gli sforzi nazionali in favore della crescita e dell'occupazione", ha aggiunto il premier.