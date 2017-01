18:03

- Chiusura in netto ribasso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cala dell'1,2% a 15.011,09 punti e il Ftse All-Share che lascia l'1% a 15.852,15 punti. La seduta, partita bene, ha poi virato in negativo sull'allarme per un possibile taglio ai rating dell'Eurozona da parte di S&P. Ne risentono i bancari con Mps a -5,47%, mentre restano positivi Unicredit (+0,48) e Mediobanca (+3,73%). Bene la galassia Ligresti verso l'accordo con Unipol.