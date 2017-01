16:38

- Il timore di Parigi di subire un declassamento finanziario si è avverato: Standard & Poor's ha deciso di tagliare il rating della Francia. Mentre tirano un sospiro di sollievo Germania, Belgio, paesi Bassi e Lussemburgo, che sono stati risparmiati. L'agenzia di rating non ha rilasciato commenti. Per effetto di questo downgrade, l'euro è in forte calo passando dai 1,2862 dollari di stamattina a 1,2650.