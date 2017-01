15:46

- La Borsa di New York apre in calo. Il Dow Jones cede lo 0,32%, lo S&P 500 lo 0,37% e il Nasdaq Composite lo 0,63%. Intanto, dopo Milano anche le Borse europee virano in negativo, sulle voci, da parte di alcune agenzie come Standard and Poor's, dell'imminente taglio del rating di alcuni Paesi dell'Eurozona. L'indice Stoxx 600 perde circa lo 0,4 per cento. Milano fa peggio perdendo l'1,4%.