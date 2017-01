13:37

- Non è "impossibile" un accordo che coinvolga sindacati e imprese sulla riforma del lavoro. Lo afferma il leader della Cisl, Raffaele Bonanni. Parlando della posizione comune raggiunta con Cigl e Uil, sottolinea poi che "non ci sono distanze sugli strumenti da utilizzare". Mentre "sul tema dell'articolo 18 Confindustria è stata trascinata per i capelli, non è tema sentito dagli imprenditori" ma alimentato "da laboratori culturali e politici".