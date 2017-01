Con le riforme risparmio di 1000 euro a famiglia

L'associazione dei consumatori si dice favorevole alle misure, ma non ''a privatizzazioni selvagge degli asset necessari allo sviluppo del Paese''. E aggiunge che le liberalizzazioni porteranno a un aumento del PIL tra l'1 e il 2%.

Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum, auspica che non ci siano passi indietro: ''Speriamo" dice "che le solite lobby non blocchino il processo di liberalizzazione che si sta per concretizzare. Sarebbe una catastrofe per il Paese e per i consumatori''